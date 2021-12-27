В Кирове 28-29 декабря вывезут снег с 15 участков улиц

Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки. Фото: admkirov.ru
В Кирове определились с участками, откуда вывезут снег 28-29 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.
В ближайшие сутки снежные завалы исчезнут со следующих улиц:
- Карла Маркса - от Профсоюзной до Комсомольской;
- Профсоюзная - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Ленина - от Красноармейской до Горбачева;
- Ленинградская - одна сторона;
- Попова - от дома № 21 до улицы Щорса;
- Романа Ердякова - от Сормовской до одной стороны Сельскохозяйственного проезда;
- Московская - от дома 160/1 до южной стороны улицы Солнечной и от Ломоносова до проспекта Строителей;
- Талица - от Проезжей до Боровицкой (разворотный круг);
- Урицкого - от Красноармейской до Орловской;
- Красноармейская - от Урицкого до Казанской;
- Производственная - от Солнечной до разворотного круга;
- Егоровская;
- МОПРа (Нововятский р-н).
Снег также вывезут с привокзальной площади.
Кировчан просят не оставлять машины в зонах уборки. Эти территории заранее отмечаются специальными знаками. Работы проводятся преимущественно в ночное время.