В Кирове 28-29 декабря вывезут снег с 15 участков улиц

Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки. Фото: admkirov.ru

В Кирове определились с участками, откуда вывезут снег 28-29 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.

В ближайшие сутки снежные завалы исчезнут со следующих улиц:

- Карла Маркса - от Профсоюзной до Комсомольской;

- Профсоюзная - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Ленина - от Красноармейской до Горбачева;

- Ленинградская - одна сторона;

- Попова - от дома № 21 до улицы Щорса;

- Романа Ердякова - от Сормовской до одной стороны Сельскохозяйственного проезда;

- Московская - от дома 160/1 до южной стороны улицы Солнечной и от Ломоносова до проспекта Строителей;

- Талица - от Проезжей до Боровицкой (разворотный круг);

- Урицкого - от Красноармейской до Орловской;

- Красноармейская - от Урицкого до Казанской;

- Производственная - от Солнечной до разворотного круга;

- Егоровская;

- МОПРа (Нововятский р-н).

Снег также вывезут с привокзальной площади.

Кировчан просят не оставлять машины в зонах уборки. Эти территории заранее отмечаются специальными знаками. Работы проводятся преимущественно в ночное время.