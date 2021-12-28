В «Ралли Вятка» приняли участие гости из шести городов России

Соревнования прошли на трассе «Киров-Сидоровка». Фото: архив «КП»

В Кирове состоялось традиционное соревнование «Ралли Вятка». За победу на I этапе Кубка России боролись 37 экипажей. Об этом рассказали в горадминистрации.

Ради участия в состязаниях в Киров прибыли гости из Санкт-Петербурга, Ярославля, Уфы, Челябинска, Ижевска, Смоленска. Среди соревнующихся были призеры и победители чемпионата России по ралли, а также международных мероприятий. «Ралли Вятка» проходило в течение двух дней на трассе «Киров-Сидоровка».

Первое место по итогам состязаний досталось экипажу Дениса Ростилова и Василия Слобожанинова из Санкт-Петербурга. Кировчане не остались в стороне, также выбившись на почетный пьедестал. Экипажи Павла Усатова и Николая Никулина, а также Михаила Кулдова и Андрея Смертина получили второе и третье места в классах «1600 Н» и «1400 Н».