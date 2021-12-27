Роман Береснев: «Работа Законодательного Собрания стала более открытой»

Роман Береснев провел пресс-конференцию по итогам работы ОЗС в 2021 году. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В областном Заксобрании подвели итоги 2021 года. Об основных направлениях работы на будущий год высказался председатель ОЗС Роман Береснев.

На данный момент седьмой созыв депутатов проработал уже почти три месяца. За этот период удалось решить основные организационные вопросы и набрать темп, необходимый для эффективной законодательной работы. По словам Романа Береснева, изменился сам формат деятельности - она стала более открытой.

- Теперь комитеты работают прозрачно, и каждый имеет возможность посмотреть, чем они сейчас занимаются, как рассматривают и обсуждают вопросы, и какие из них уже решены, - заметил председатель Заксобрания Кировской области.

Сейчас депутаты уже сформировали план работы на 2022 год. Он обещает быть непростым и напряженным. Дело в том, что сейчас принят новый федеральный закон об общих принципах организации публичной власти.

- Нам придется менять, как минимум, 13 основных законов. Если брать в расчет технические правки, то около 52 законодательных актов. Нам предстоит очень большая и серьезная работа, - подчеркнул Роман Береснев.

За три месяца поменялось количество госдолжностей в Заксобрании. Проводятся организационно-штатные мероприятия, которые завершатся 1 февраля 2022 года. Начал работу Совет представительных органов местного самоуправления.

- Законодательное Собрание Кировской области полностью дееспособно и работает. Депутаты активно вносят свои инициативы. Мы рассматриваем множество законопроектов, которые поступают не только от исполнительной власти, но и депутатского корпуса, - резюмировал Роман Береснев.