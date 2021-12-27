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Происшествия27 декабря 2021 11:27

Кировская строительная компания более полугода не платила своему сотруднику зарплату

Общая сумма задолженности составила более 90 тысяч рублей
Алексей Романов
Алексей Романов
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По данному факту нарушения трудового кодекса следователи возбудили уголовное дело

По данному факту нарушения трудового кодекса следователи возбудили уголовное дело

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове сотруднику одной из строительных компаний 8 месяцев не выплачивали заработанную плату. По данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию об этом предоставили в областном Следкоме.

По версии сотрудников ведомства, потерпевший не получал честно заработанные деньги в период с ноября 2020 по июнь 2021 года. За это время общая сумма накопленной задолженности составила более 90 тысяч рублей.

В настоящее время следователи выясняют причины, по которым работодатель не выполнял требования трудового законодательства. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - до одного года лишения свободы.