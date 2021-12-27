В Кирово-Чепецке во время пожара в одной из квартир погибла престарелая женщина

На место трагедии выехали сотрудники СК для установления причин произошедшего Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи регионального следственного комитета начали проверку по факту пожара в Кирово-Чепецке, в результате которого погибла 81-летняя женщина. После получения необходимых данных будет принято окончательное решение. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК установили, что возгорание одной из квартир жилого дома на улице Сосновой произошло в воскресенье, 26 декабря. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело пенсионерки. По предварительным данным, воспламенение могло начаться из-за нарушения погибшей правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи в очередной раз призывают кировчан уделять больше внимания правилам поведения с огнем и электрооборудованием.