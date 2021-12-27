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Происшествия27 декабря 2021 10:54

В Кирово-Чепецке во время пожара в одной из квартир погибла престарелая женщина

Пенсионерка надышалась угарным газом
Алексей Романов
Алексей Романов
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На место трагедии выехали сотрудники СК для установления причин произошедшего

На место трагедии выехали сотрудники СК для установления причин произошедшего

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи регионального следственного комитета начали проверку по факту пожара в Кирово-Чепецке, в результате которого погибла 81-летняя женщина. После получения необходимых данных будет принято окончательное решение. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК установили, что возгорание одной из квартир жилого дома на улице Сосновой произошло в воскресенье, 26 декабря. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело пенсионерки. По предварительным данным, воспламенение могло начаться из-за нарушения погибшей правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи в очередной раз призывают кировчан уделять больше внимания правилам поведения с огнем и электрооборудованием.