В Омутнинском районе погиб водитель иномарки, врезавшись в КамАЗ

Авария произошла глубокой ночью в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 25 декабря, в Омутнинском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась в полвторого ночи на 769 км федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид», совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». В результате происшествия владелец иномарки погиб, а его 19-летняя девушка-пассажир получила травмы.

Всего за пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и семнадцать получили травмы. Большинство аварий произошли по причине несоблюдения простых правил дорожного движения.