В Кирове вынесли приговор женщине, обокравшей страховую компанию на 1,5 млн рублей

По решению суда, отбывать свое наказание виновная будет в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове состоялся суд над 48-летней женщиной-агентом страховой компании, которая присвоила себе более 1,5 млн рублей. Обвиняемая получила наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки сотрудники надзорного органа установили, что подсудимая совершала преступления с мая 2019 по февраль 2020. За это время она составила свыше 250 договоров ОСАГО. Все деньги за оказанные услуги обвиняемая присвоила себе. Свою вину женщина признала частично и до вынесения приговора возместила нанесенный ею ущерб в размере чуть более 200 тысяч рублей.

Осужденная была взята под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание кировчанка будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.