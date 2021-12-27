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Происшествия27 декабря 2021 9:31

В Кирове вынесли приговор женщине, обокравшей страховую компанию на 1,5 млн рублей

Подсудимая получала реальный тюремный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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По решению суда, отбывать свое наказание виновная будет в колонии общего режима

По решению суда, отбывать свое наказание виновная будет в колонии общего режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове состоялся суд над 48-летней женщиной-агентом страховой компании, которая присвоила себе более 1,5 млн рублей. Обвиняемая получила наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки сотрудники надзорного органа установили, что подсудимая совершала преступления с мая 2019 по февраль 2020. За это время она составила свыше 250 договоров ОСАГО. Все деньги за оказанные услуги обвиняемая присвоила себе. Свою вину женщина признала частично и до вынесения приговора возместила нанесенный ею ущерб в размере чуть более 200 тысяч рублей.

Осужденная была взята под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание кировчанка будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.