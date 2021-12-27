Кировская «Родина» впервые в этом сезоне одержала победу на домашнем льду

Победа далась кировской команде в упорном соперничестве. Фото: vk.com/hcrodinakirov

В минувшие выходные кировская команда по хоккею с мячом «Родина» на домашнем льду встретилась с ульяновской «Волгой». Матч завершился с минимальным преимуществом в пользу хозяев.

Первые 30 минут игры болельщики скучали по забитым голам. На 31 минуте кировчанин Евгений Леухин мощным броском с острого угла распечатал ворота соперника. Спустя две минуты «Родина» удвоила свое преимущество благодаря активным действиям нападающего Андрея Орлова.

На 50-ой минуте игрок кировской команды Петр Цыганенко техничным подставлением клюшки сделал счет 3:0. После чего гости взяли тайм-аут и через пять минут отыграли один мяч.

Однако на 75 минуте Леухин оформил дубль, окончательно обозначив намерение победить. В конце ульяновцам все же удалось дважды огорчить вратаря «Родины». Встреча закончилась со счетом 4:3.

Отметим, что после победы кировская команда смогла подняться на одну строчку в турнирной таблице. В своей копилке кировчане имеют 6 очков, добытых в 13 матчах.