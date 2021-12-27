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Общество27 декабря 2021 7:59

В нескольких домах сразу трех районов Кирова отключили холодную воду

Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру
Алексей Романов
Алексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Причиной отключения вновь стала авария на трубопроводе

Причиной отключения вновь стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 27 декабря, жители более десяти многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Причиной отключения стала авария на трубопроводе. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей организации, перебои с водоснабжением отмечены в селе Красном, на Молодежном проезде в поселке Лянгасово, а также на Октябрьском проспекте, улице Лепсе и Искожевском и Троллейбусном переулке в Ленинском, Октябрьском и Нововятском районе областного центра.

На месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Для жителей «пострадавших» домов организован подвоз питьевой воды. Более подробно ознакомиться с адресами, графиком и месторасположением цистерн можно здесь.