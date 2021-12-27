Пожар частного дома в Слободском районе унес жизнь сразу двух человек

Огонь стремительно охватил деревянный дом и не позволил жильцам вовремя покинуть жилище. Фото: 43.mchs.gov.ru

В прошедшую пятницу, 24 декабря, в Слободском районе произошла трагедия. В 18 часов 40 минут в деревне Рубежница на улице Береговой загорелся один из частных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

На место ЧП незамедлительно выехали 15 пожарных и 5 единиц спецтехники. Однако пламя в считанные минуты охватило все здание. В доме обнаружили тела двух взрослых человек. Вероятнее всего они надышались угарным газом и не смогли сами выйти из полыхающего жилища.

По факту трагедии проводится проверка. Устанавливаются всевозможные причины трагедии.