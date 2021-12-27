В Белохолуницком районе «лоб в лоб» столкнулись две фуры

От удара фура съехала с проезжей части и завалилась на бок. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 26 декабря, в Белохолуницком районе столкнулись два грузовых автомобиля. Авария произошла в 9 часов 10 минут на 704 км федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Скания» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с грузовиком марки «Мерседес». В результате происшествия пострадал водитель «Скании». Он получил различные травмы. Потребовалась ли ему госпитализация пока не сообщается.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии. После чего будет принято окончательное решение.

Напомним, что в тот же день на той же самой трассе произошло еще одно аналогичное ДТП. К счастью, в аварии пострадали только автомобили.