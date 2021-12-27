За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 211 человек

В отделении реанимации медики оказывают помощь 174 жителям региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 27 декабря выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 39 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1789 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 174 жителя области, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 26 декабря, от инфекции в регионе скончались 739 человек.

На дому лечатся 3173 жителя области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 206 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 273 кировчанина.