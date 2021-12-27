Погода в Кирове с 27 по 31 декабря: перепады давления и температур

Померзнуть на неделе кировчанам еще придется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировскую область придут вполне стабильные холода. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на последнюю рабочую неделю 2021 года - с 27 по 31 декабря.

В понедельник, 27 декабря, температура воздуха в течение дня будет колебаться от -13 до -17 градусов. С утра и до вечера будет идти небольшой снег. Ветер обещает быть сильным - порывы могут составить до 13 м/с. Атмосферное давление будет низким с утра, но придет в норму к вечеру.

Во вторник, 28 декабря, термометры весь день будут показывать стабильную отметку в -19 градусов. День будет пасмурным, но без осадков. Порывы ветра достигнут 8 м/с. Атмосферное давление будет подниматься в течение дня, достигнув к ночи значения в 750 мм ртутного столба.

В среду, 29 декабря, утром похолодает до -21 градуса. Днем температура вернется к значению предыдущего дня. Осадков вновь не предвидится, по прогнозу синоптиков. Порывы ветра могут достигать 6 м/с. Атмосферное давление продолжит подниматься, дойдя до отметки в 756 мм ртутного столба.

В четверг, 30 декабря, температура воздуха будет колебаться в пределах -15...-17 градусов. День будет пасмурным и без осадков. Порывы ветра - до 5-6 м/с. Атмосферное давление немного спадет к ночи: 753 мм ртутного столба.

В последний день года, 31 декабря, весь день будет идти снег, причем местами - весьма сильный. Термометры будут показывать днем значение в -9 градусов, вечером - в -7. Ветер успокоится, возможны порывы до 6 м/с. Атмосферное давление начнет падать, достигнув днем значения в 748 мм ртутного столба.