В Омутнинске врачи «скорой» спасли пенсионерку после звонка из Швеции

«Скорая помощь» подоспела вовремя, увезя пенсионерку в кардиологию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омутнинске пенсионерку спасла «скорая помощь», вызванная из Швеции. Об этом случае рассказал местный новостной портал «Омутнинские вести+».

Случай произошел вечером 7 декабря. Жительница Омутнинска Римма Братчикова разговаривала по видеосвязи со своей дочерью, которая находилась в Швеции. В какой-то момент пенсионерке стало плохо, девушка заметила это и позвонила на телефон «скорой» в Россию. Она назвала адрес матери, попросила ту открыть дверь и стала ждать.

Женщина сумела из последних сил отпереть дверь квартиры и потеряла сознание на пороге. Подоспевшие врачи, молодые девушки, с трудом вынесли пенсионерку с четвертого этажа дома. «Скорая» увезла пострадавшую в кардиологию. Врач, приехавший из Кирова, поставил Римме Алексеевне временный кардиостимулятор. С ним женщину на следующий день переправили в Киров, где аппарат заменили на постоянный.

Сейчас пенсионерка уже закончила курс лечения и вернулась домой. Римма Алексеевна поблагодарила всех врачей, которые не позволили ей умереть - фельдшеров Ирину Тэн и Ларису Хачеву, дежурного врача Ольгу Бородулину, завкардиологией Светлану Кандакову, а также медсестер отделения и фельдшера, сопровождавшего женщину в больницу.