У Котельничской ЦРБ может появиться новый инфекционный корпус

Проектно-сметная документация на строительство корпуса уже подготовлена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Котельничском районе построят новый инфекционный корпус для местной ЦРБ. Об этом сообщает областное правительство.

На данный момент уже готова проектно-сметная документация для возведения здания. Не хватает только соглашения с подписью главы муниципального образования. Если решение будет положительным, стройку начнут в 2022 году.

В районе также планируется обновление фельдшерско-акушерских пунктов. До 2025 года их планируется заменить в селах Юрьево, Боровка, Спасское, поселке Ленинская Искра и деревне Родичи. В селе Макарье и поликлинике Котельнича проведут капремонт ФАПов и амбулаторий.

Что касается кадров, в марте 2022 году абитуриенты Кировского ГМУ должны заключить договоры о целевом обучении от районной больницы. До этого момента задача властей - замотивировать студентов на выбор профессии врача.