В Кировской области на трассе столкнулись два грузовика

В ДТП, кроме машин, никто не пострадал. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области столкнулись два грузовика. К счастью, пострадавших в ДТП не оказалось. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 26 декабря в 09.45 в Белохолуницком районе. На 678 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» врезались попутные фуры - «Мерседес» и «Вольво». На место выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС по области.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения, особенно серьезные - «Мерседес». Однако оба водители остались живы и даже не получили травм.