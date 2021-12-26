В Кировской области коронавирусом болеют почти пять тысяч человек

В больницах лечатся 1676 пациентов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 26 декабря выявлено 216 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписан 61 человек, выздоровевший от опасной болезни.
В стационарах проходят лечение 1676 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 175 жителей области, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 739 человек.
На дому лечатся 3180 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 199 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 558 кировчан.