В Кировской области коронавирусом болеют почти пять тысяч человек

В больницах лечатся 1676 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 26 декабря выявлено 216 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписан 61 человек, выздоровевший от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1676 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 175 жителей области, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 739 человек.

На дому лечатся 3180 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 199 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 558 кировчан.