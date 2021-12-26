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Общество26 декабря 2021 7:42

В Кирове 27 декабря пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса останутся десятки домов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Рекомендуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Рекомендуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя, последняя в уходящем году, традиционно начнется с плановых отключениях электричества. График на 27 декабря сообщает АО «Горэлектросеть».

Так, без ресурса останутся жители десятков домов по всему городу. Наиболее пострадают заречная часть Кирова и Нововятский район. Причинами будут являться плановый и капитальный ремонт оборудования, а также включение. От типа работ зависит и время отсутствия электроэнергии в домах: оно будет варьироваться от одного до восьми часов.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

График отключения электричества на 27 декабря 2021 года в Кирове вы можете посмотреть на скриншотах ниже или по этой ссылке.

График отключения электричества 27 декабря в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах Кирова. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества 27 декабря в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах Кирова. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества 27 декабря в Нововятском районе и заречной части Кирова. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества 27 декабря в Нововятском районе и заречной части Кирова. Фото: geskirov.ru