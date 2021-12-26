В Кирове 27 декабря пройдут плановые отключения электричества

Рекомендуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новая рабочая неделя, последняя в уходящем году, традиционно начнется с плановых отключениях электричества. График на 27 декабря сообщает АО «Горэлектросеть».
Так, без ресурса останутся жители десятков домов по всему городу. Наиболее пострадают заречная часть Кирова и Нововятский район. Причинами будут являться плановый и капитальный ремонт оборудования, а также включение. От типа работ зависит и время отсутствия электроэнергии в домах: оно будет варьироваться от одного до восьми часов.
АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.
График отключения электричества на 27 декабря 2021 года в Кирове вы можете посмотреть на скриншотах ниже или по этой ссылке.
График отключения электричества 27 декабря в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах Кирова. Фото: geskirov.ru
График отключения электричества 27 декабря в Нововятском районе и заречной части Кирова. Фото: geskirov.ru