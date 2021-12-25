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Общество25 декабря 2021 13:53

За два дня в инфекционных стационарах скончались сразу 7 жителей Кировской области

Смертность от COVID-19 связана с тяжелыми осложнениями болезни
Алексей Романов
Алексей Романов
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У всех скончавшихся пациентов коронавирус протекал в крайне тяжелой форме

У всех скончавшихся пациентов коронавирус протекал в крайне тяжелой форме

Фото: Иван МАКЕЕВ

Только за два дня, 24 и 25 декабря, в инфекционных стационарах Кировской области от коронавируса скончались 7 пациентов. У всех них болезнь протекала в крайне тяжелой форме. Такие данные представили в региональном оперштабе.

Уровень смертности от COVID-19 в нашем регионе остается одним из самых высоких среди субъектов ПФО. Одной из причин такого негативного фактора является пренебрежение вакцинации и своевременному обращению к врачам еще многих кировчан.

К позитивным моментам можно отнести то, что количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Кроме того, уменьшается и число пациентов в отделении реанимации.