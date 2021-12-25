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Происшествия25 декабря 2021 12:24

В Кирове 19-летняя девушка организовала игорный клуб на улице Пролетарской

Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Во время обыска из помещения изъяли специально запрограммированные компьютеры и другое игровое оборудование

Во время обыска из помещения изъяли специально запрограммированные компьютеры и другое игровое оборудование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове полицейские пресекли деятельность очередного игорного клуба. Стражи порядка задержали 19-летнюю жительницу областного центра, незаконно проводившую азартные игры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По информации правоохранителей, подозреваемая организовала подпольный клуб на улице Пролетарской в начале декабря. За это время она регулярно получала деньги со своих клиентов.

Во время обыска из помещения изъяли 19 единиц аппаратуры, компьютеры со специальным программным обеспечением, документацию и денежные средства. Все улики и материалы переданы следователям СК для возбуждения уголовного дела. В случае доказательства вины, молодой девушке может грозить до двух лет лишения свободы.