В Кирове 19-летняя девушка организовала игорный клуб на улице Пролетарской

Во время обыска из помещения изъяли специально запрограммированные компьютеры и другое игровое оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове полицейские пресекли деятельность очередного игорного клуба. Стражи порядка задержали 19-летнюю жительницу областного центра, незаконно проводившую азартные игры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По информации правоохранителей, подозреваемая организовала подпольный клуб на улице Пролетарской в начале декабря. За это время она регулярно получала деньги со своих клиентов.

Во время обыска из помещения изъяли 19 единиц аппаратуры, компьютеры со специальным программным обеспечением, документацию и денежные средства. Все улики и материалы переданы следователям СК для возбуждения уголовного дела. В случае доказательства вины, молодой девушке может грозить до двух лет лишения свободы.