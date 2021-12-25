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Общество25 декабря 2021 11:34

В Санчурском районе молочно-товарную ферму оштрафовали за несоблюдения санитарных норм

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности
Алексей Романов
Алексей Романов
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На ферме не установлено ограждение, а также не оборудованы дезинфицирующие элементы на въезде и внутри коровника

На ферме не установлено ограждение, а также не оборудованы дезинфицирующие элементы на въезде и внутри коровника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре текущего года в Санчурском районе в ходе внеплановой проверки молочно-товарной фермы сотрудники Россельхознадзора выявили множественные нарушения санитарных норм. На юридическое лицо завели дело об административном правонарушении. Об этом рассказали в надзорном органе.

Представители Россельхознадзора выявили, что на ферме не установлено ограждение, препятствующее проникновению диких животных и посторонних лиц, а также не оборудованы дезинфицирующие элементы на территории комплекса и непосредственно в самом здании.

Впервые представление сельскохозяйственному учреждению было внесено еще в ноябре 2019 года. С того времени ничего не изменилось. В связи с этим юрлицо привлекли к административной ответственности, обязали исправить все нарушения и выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.