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Общество25 декабря 2021 10:34

В ближайшие сутки от снега очистят 9 улиц Кирова

Работы проведут в вечернее и ночное время
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водителей просят не оставлять машины в зоне работы спецтехники. Фото: admkirov.ru

Водителей просят не оставлять машины в зоне работы спецтехники. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядные организации в ежедневном режиме продолжают вывозить снег. В первую очередь очищают магистральные улицы и маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в горадминистрации.

В ближайшие сутки от снежных завалов освободят следующие улицы:

- Герцена (от Октябрьского проспекта до ул. Дерендяева);

- Производственная ( от разворотного круга до ул. Щорса);

- Свердлова;

- Перекресток Маклина и Горького;

- Р. Юровской ( от проспекта Строителей до ул. Солнечной);

- Ердякова;

- Солнечная (от ул. Р. Юровской до ул. Е. Кочкиной);

- Дерендяева (от ул. Спасской до ул. Герцена);

- Талица (от ул. Проезжей до ул. Боровицкой).

Работы по вывозу снега проводят в вечернее и ночное время. В связи с этим автомобилистов просят не оставлять машины в местах работы спецтехники. На указанных участках выставят специальные знаки