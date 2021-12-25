В Кочуровском парке Кирова открыли общегородской каток

Помимо катка в парке появились праздничная елка, световые фигуры и различные иллюминации. Фото: admkirov.ru

В пятницу, 24 декабря, в Кирове состоялось открытие катка в Кочуровском парке. Ледовую площадку обустроили на центральной аллее и вокруг фонтана. Об этом рассказали в администрации города.

Общая площадь катка составляет 1,3 тыс. квадратных метров. На его обслуживание с подрядчиком заключен контракт до конца запланированного периода эксплуатации. Помимо ледовой площадки в парке установили световые фигуры, поставили новогоднюю елку и различные иллюминации.

Добавим, что всего к Новому году в областном центре должны заработать пять общегородских катков. Из них четыре - в микрорайоне Коминтерн, а также в парках имени Гагарина, Кочуровском и ЛПК в Нововятском районе уже открыты для всех желающих. В ближайшие дни торжественное открытие ледовой площадки пройдет на Театральной площади.