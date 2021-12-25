Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 декабря 2021 8:01

За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 215 человек

В инфекционных стационарах лечатся менее двух тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Компьютерную томографию легких за 24 часа прошли 258 жителей региона

Компьютерную томографию легких за 24 часа прошли 258 жителей региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 25 декабря выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписан 151 человек, выздоровевший от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1635 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 172 жителя области, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 736 человек.

На дому лечатся 3184 жителя области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 258 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 2286 кировчан.