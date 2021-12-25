За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 215 человек

Компьютерную томографию легких за 24 часа прошли 258 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 25 декабря выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписан 151 человек, выздоровевший от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1635 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 172 жителя области, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 736 человек.

На дому лечатся 3184 жителя области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 258 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 2286 кировчан.