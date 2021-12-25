Погода в Кировской области на 25 и 26 декабря: морозно и солнечно

Автолюбителям также стоит быть аккуратнее из-за образование на дорогах наледи Фото: Василий Вахрин

Завершающаяся неделя в плане погоды оказалась очень запоминающейся. За пять рабочих дней жители области испытали на себе все прелести зимы: от снегопада до сильных морозов за минус 30 градусов. В каких температурных значениях окажутся выходные «Комсомолка» рассказывает в своем традиционном прогнозе, подготовленном с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 25 декабря, столбик термометра опустится до -19 градусов. С утра будет светить солнышко. Однако с обеда возможен небольшой снег. Ветер южный 6-7 м/c. Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 26 декабря, немного потеплеет. Температура воздуха днем достигнет показателя - минус 14 градусов. До 15 часов также ожидается ясная погода. Осадков не обещают. Ветер подует с юга с кратковременными порывами до 11 м/с. Атмосферное давление опустится до 737 мм ртутного столба. Метеозависымым кировчанам следует внимательнее следить за своим самочувствием.