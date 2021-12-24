Кировчане могут привиться от COVID-19 в трех мобильных пунктах вакцинации

Прививочная кампания против коронавируса в Кировской области продолжается. Фото: Ксения Высотина

Кировчанам сообщают актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Список появился в группе регионального оперштаба.

Жители областного центра могут привиться в следующих пунктах:

- ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а), пн-пт, с 15 до 18 часов;

- Главпочтамт (ул. Спасская, 43), пн-пт, с 10 до 18 часов;

- Дополнительный пункт при поликлинике №7 ККДЦ (ул. К.Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятерочка»), пн-пт, с 08 до 20 часов.

Круглосуточные пункты вакцинации:

- плановый приемный покой Кировской городской больницы №5 (ул. Семашко, 1);

- приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59);

- приемный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул. Дерендяева, 97).