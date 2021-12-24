В Кирове на несколько часов отключат два светофора

Светофоры не будут работать из-за отключения электроэнергии в этих районах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове временно отключат несколько светофоров. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, 27 декабря с 8 до 12 часов не будет работать регулировщик на привокзальной площади. Связано это с временным отключением электроэнергии в районе перекрестка улиц Комсомольской и Горького.

29 декабря ненадолго отключат еще один светофор - в районе дома №22 по улице Романа Ердякова. Он не будет работать с 12 до 16 часов. Связано это вновь с плановыми работами на сетях.

Кировчан просят быть предельно внимательными и осторожными на этих участках - как водителей, так и пешеходов. Автомобилистам напоминают, что при отсутствии электронного регулирования в действие вступают знаки приоритета.