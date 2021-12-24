В Кирове жителей более 40 многоквартирных домов оставили без холодной воды

Воду обещают дать к вечеру сегодняшнего дня Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 24 декабря, в нескольких десятках жилых домов Кирова отключили холодное водоснабжение. Причиной вновь стала авария трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей компании, перебои с водой отмечаются в многоквартирных домах, расположенных на улицах Азина, Ленина, Полевой, Молодежной, Березниковской, Мопра, Маклина, Молодой Гвардии, а также на Октябрьском проспекте и Стальном переулке в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах областного центра.

В зону отключения организован подвоз питьевой воды. На месте аварии ведутся восстановительные работы. Узнать более подробную информацию об адресах, графике и месторасположении цистерн можно на официальном сайте организации.