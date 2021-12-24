В Кирове по мосту на улице Коммуны перекрыли движение для грузовиков

Движение легковых автомобилей на данном участке происходит в обычном режиме. Фото: admkirov.ru

В пятницу, 25 декабря, в Нововятском районе Кирова на по мосту на улице Коммуны временно перекрыли движения большегрузам. При этом легковой транспорт двигается свободно. Об этом рассказали в горадминистрации.

По информации властей, на данном участке «Вятский фанерный комбинат» проводит бурение скважин с целью геологической разведки для проектирования нового моста. Завершить работы должны до 12 часов 30 минут.

Напомним, что начиная с субботы, 4 декабря, в Кирове также ограничено автомобильное движение по улице Жуковского. Работы по прокладке подземных систем продолжатся до 26 декабря. В связи с этим автомобилистам приходится строить свой маршрут в объезд домов №2, №4 и №6. При этом изменился и путь следования автобуса №20. Общественный транспорт теперь ходит по улице Дзержинского.