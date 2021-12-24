В Кирове завершили расследование уголовного дела пьяного водителя, который при задержании ударил автоинспектора

Машину остановили практически в центре Кирова - на перекрестке улиц Некрасова и Горького. Фото: vk.com/patrolkirov43

В Кирове завершили расследование уголовного дела пьяного водителя, напавшего на сотрудника ДПС. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в середине декабря 2021 года. Автоинспекторы заметили движущийся по подозрительной траектории «Киа Рио» и остановили его, после чего состоялась беседа с пьяным мужчиной за рулем машины. Кое-как его вытащили из родной ласточки, сковали наручниками и пересадили в патрульный автомобиль. Водитель никак не хотел мириться с этим фактом и оказал сопротивление, «несколько раз ударив при этом сотрудника ГИБДД», по сообщению Следкома.

Рядом оказался местный журналист, запечатлев на видео происходящее. В кадр попало и сопротивление водителя: он схватил за руку автоинспектора, пока мужчину пытались достать из машины. Видео разошлось по СМИ и соцсетям и дошло до федерального Следкома, который поручил кировскому СУ СКР возбудить уголовное дело.

Кировчанина обвинили в «применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Максимум, что грозит водителю - до пяти лет лишения свободы.