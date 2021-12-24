В Кирове начальник поезда неоднократно платил ревизору за скрытие значительных нарушений

Деньги за свои незаконные услуги проверяющий получал неоднократно Фото: Анастасия Осипова

В Кирове задержали сотрудника транспортной компании, который за деньги скрывал нарушения в работе железнодорожного состава во главе с его начальником. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемый неоднократно получал подкуп за проведения проверок, в протоколы которых не вносились серьезные нарушения. Кроме того, он заранее предупреждал начальника поезда о готовящейся ревизии, тем самым давая тому время подготовиться. За свои «услуги» представитель транспортной организации получил более 150 тысяч рублей.

В настоящее время следователи выясняют все мотивы преступления. Устанавливаются также и другие эпизоды, в которых мог быть замешан подозреваемый. Максимальное наказание за данное преступление - два года лишения свободы.