В Кирове инфекционной больнице предъявили судебные иски на четыре миллиона рублей

На данный момент инфекционную больницу уже обязали выплатить 465 тысяч рублей. Фото: Алексей Гмызин

Кировской инфекционной клинической больнице предъявили несколько судебных исков. Общая сумма требований - чуть более четырех миллионов рублей. Информация появилась в картотеке дел арбитражного суда.

Согласно данным, исковые требования поступили от московской компании «Норд-Фарм». С ноября 2021 года в суд пришло четыре обращения. На данный момент на январь 2022 года назначено два заседания по этим делам. Рассмотрение еще двух завершено, и не в пользу инфекционной больницы: учреждение теперь должно выплатить 465 тысяч рублей.

Стоит отметить, что «Норд-Фарм» - предприятие, торгующее фармацевтической продукцией. Интересно то, что эта компания ранее уже подавала в суд на кировскую инфекционную больницу - в феврале и июле 2021 года. В обоих случаях они выиграли дело, отсудив в общей сложности 855 тысяч рублей.