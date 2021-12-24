В выходные в Нововятском районе Кирова будут ловить нетрезвых водителей

Останавливать водителей будут не только на центральных улицах Кирова, но также и на въезде и выезде из него. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 25 декабря, в Нововятском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Останавливать нарушителей будут не только на центральных улицах, но также и на въезде и выезде из областного центра. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В профилактическом мероприятии сотрудникам ГИБДД будут помогать активисты организации «Ночной патруль» и народные дружинники. На всех нетрезвых автомобилистов составят административные протоколы. Водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Во избежании конфликтных ситуации и предупреждения коррупции, в автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кировчан призывают сообщать о пьяных за рулем по телефонам: 02 или 112.