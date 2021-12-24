В Кирово-Чепецке подрядчику внесено представление за асфальтирование улицы в снегопад

Работы по благоустройству велись в ноябре вопреки всем технологическим требованиям. Фото: epp.genproc.gov.ru

Представители прокуратуры Кировской области провели проверку по факту асфальтирования улицы Мира в Кирово-Чепецке во время неблагоприятных погодных условий. Поводом послужили многочисленные публикации в СМИ. Об этом рассказали в надзорном органе.

Выявлено, что работы проводились индивидуальным предпринимателем в ноябре в сильный снегопад. Это является грубым нарушением технологических требований. В связи с этим руководителю компании «Вятэнергострой», с которой ИП заключил договор, внесено представление.

Прокурор обязал исполнителя исправить все выявленные нарушения в определенный срок. Дело находится на особом контроле надзорного органа.

Напомним, что недавно жители микрорайона Лянгасово пришли в недоумение, увидев, что в их населенном пункте по среди декабря ведутся ремонтные работы сразу трех грунтовых дорог. По мнению кировчан, такого благоустройства хватит мягко говоря ненадолго.