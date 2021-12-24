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Здоровье24 декабря 2021 6:55

В Кировской области коронавирусом болеют менее 5 тысяч человек

Большая часть из них лечится дома
Алексей Романов
Алексей Романов
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За 24 часа КТ легких прошел 231 кировчанин с подозрением на COVID-19

За 24 часа КТ легких прошел 231 кировчанин с подозрением на COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 24 декабря выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 109 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1706 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 172 жителя области, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по состоянию на 23 декабря, в регионе скончался 731 человек.

На дому лечатся 3319 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки был направлен 231 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 2109 кировчан.