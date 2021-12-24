В Кирове пожилой водитель иномарки сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку

Авария произошла ранним утром, когда на улице было еще темно. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 24 декабря, в Кирове произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход. Неприятный инцидент случился в 7 часов 20 минут на Октябрьском проспекте у дома №66. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не заметил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре», и не успел вовремя затормозить. В результате несовершеннолетняя пострадавшая получила различные травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и госпитализация пока не сообщается.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. После чего будет дана объективная правовая оценка.