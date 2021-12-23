Министру здравоохранения Кировской области внесли представление из-за несвоевременного обеспечения льготников лекарствами

В аптеках и на складах часто не оказывается льготных лекарств, необходимых кировчанам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская прокуратура внесла представление министру здравоохранения региона. Причиной стали проблемы с обеспечением льготников лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, из-за недостаточного количества препаратов на складах и аптеках льготники не получали вовремя необходимые им средства, поставленные на «отсроченное обслуживание». И таких случаев было немало. В первую очередь это связано с недостатками лекарств при перераспределении между аптеками, а также с не сделанными вовремя закупками и отсутствием контроля за работой подведомственных учреждений. Подобные факты зафиксировали в Зуевском и Белохолуницком районах. В аптеке №20, к примеру, на момент проверки на отсроченном обслуживании было 87 рецептов.

Помимо этого, прокуратура выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в региональный Минздрав.

В итоге министру здравоохранения Кировской области внесли представление. Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.