В Кировской области зафиксирован самый холодный день за декабрь

Сильные морозы должны закончиться уже в ближайшие сутки Фото: Василий Вахрин

В четверг, 23 декабря, в Кировской области стал самым холодным днем первого месяца зимы. Температура воздуха в северных районах региона составила ниже минус 30 градусов. Такие данные предоставили специалисты сервиса rp.5.

К положительным моментам можно отнести то, что морозная погода сохранится только до конца дня. Уже завтра обещают потепление до минус 18 градусов. Однако ясное небо затянется тучами и слегка усилится ветер.

Напомним, что региональное Министерство образование разрешило ученикам младших классов не ходить в школу при минус 25 градусах. При этом родителям нужно предупредить классного руководителя. Кировчанам также посоветовали соблюдать простые правила, позволяющие избежать обморожения.