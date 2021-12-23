В Кирове жильцы дома №11 по Свердлова замерзают в квартирах и задыхаются от запахов выгребной ямы

Дом признали аварийным и подлежащим расселению и сносу в 2017 году. Фото: пресс-служба ОНФ по Кировской области

В Кирове жильцы дома №11 по улице Свердлова замерзают в своих квартирах и дышат запахами из выгребных ям. О проблеме сообщили активисты ОНФ, к которым обратились горожане.

Дом, о котором идет речь, в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу. В 2021 году его жильцов должны были расселить по региональной программе, но срок отодвинулся до 2025 года. Из проблем - вечно холодные батареи (теплее +15 градусов в квартирах не бывает) и запахи выгребных ям, которые не выкачивают месяцами.

Жильцы дома неоднократно обращались к управляющей компании с просьбой решить проблему, однако это ни к чему не привело. При этом оплата услуг организации завышена в разы, как для дома с выгребной ямой: почти 42 рубля за квадратный метр. Предыдущая УК брала всего 11,5 рубля с квадратного метра. Все, что предлагают жильцам в качестве решения проблемы - переезд в маневренный фонд, однако жилье там также оставляет желать лучшего.

Активисты направили в прокуратуру обращение по факту ненадлежащего оказания коммунальных услуг. Жильцам, которые решат добиваться внеочередного расселения через суд, обещают помочь в этом.