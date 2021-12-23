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Происшествия23 декабря 2021 9:23

В Фаленках работодателя привлекли к уголовной ответственности за неоформление сотрудницы

Директор проигнорировал решение суда
Алексей Романов
Алексей Романов
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После судебного решения запись в трудовую книжку была сделана

После судебного решения запись в трудовую книжку была сделана

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Фаленках на директора одной из организаций завели уголовное дело за отказ официально оформлять принятого на работу сотрудника. Мужчина игнорировал регулярно поступающие предупреждения. Об этом сообщили в УФССП России по Кировской области.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что подсудимый умышленно не хотел делать запись в трудовой книжке у одной из своих сотрудниц. Тем самым он пытался уйти от уплаты налогов.

Представители судебных приставов неоднократно предупреждали недобросовестного работодателя и в конце концов завели на него сначала административное, а затем и уголовное дело. Суд признал директора виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

После чего запись в трудовой появилась. Для погашение обязательного платежа обвиняемому дали два месяца. Если штраф в указанный срок не будет уплачен, работодателю будут грозить обязательные работы или даже лишение свободы.