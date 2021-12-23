В Кирове полиция ищет новых хозяев для служебных собак

Забрать собаку можно на возмездной и безвозмездной основе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут новый дом для служебных собак, закончивших «работать». Объявление об этом появилось на сайте областного УМВД.

Полиция регулярно раздает отслуживших собак. Это происходит, когда псы достигают определенного возраста и уже не могут справляться со своими обязанностями в полном объеме. В соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными четвероногих друзей отдают в хорошие руки, чтобы новые хозяева смогли обеспечить для них достойную старость.

Отслуживших собак можно забрать как бесплатно, так и на возмездной основе. Заинтересованные кировчане могут получить информацию по телефону: 57-66-04 в рабочие дни с 9 до 17 часов.