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Общество23 декабря 2021 8:26

В Кирове до конца года снесут здание шинного центра на Луганской

На эти цели потратят 300 тысяч рублей
Алексей Романов
Алексей Романов
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Ликвидируют нежилую постройку за счет бюджетных средств. Фото: admkirov.ru

Ликвидируют нежилую постройку за счет бюджетных средств. Фото: admkirov.ru

В Кирове ликвидируют здание шинного центра на улице Луганской, 2/2. Объект признан нежилой постройкой. Об этом рассказали в администрации города.

По решению суда, здание должны были снести еще в 2019 году. Собственнику неоднократно предоставлялась отсрочка. В настоящее время все сроки истекли. В связи с этим властями принято решение ликвидировать постройку за счет бюджетных средств. На эти цели выделено 300 тысяч рублей.

Завершить работы планируют до конца текущего года. После чего все затраченные расходы будут взысканы с лица, не исполнившего судебное решение.