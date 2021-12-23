В двух районах Кирова отключили холодную воду

Воду отключили из-за аварии на трубопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 23 декабря, жители нескольких многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Причиной отключения вновь стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, перебои с холодным водоснабжением отмечены в двух домах, расположенных на улицах Карла Маркса и Гайдара в Первомайском и Октябрьском районах областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Возобновить подачу ресурса обещают к вечеру. На это время для жителей организован подвоз питьевой воды. Более подробно ознакомиться с адресами и графиком отключения можно здесь.