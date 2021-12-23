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Происшествия23 декабря 2021 7:30

Виновные в смерти рабочих на стройке в Зуевке попытались обжаловать приговор

Решение суда осталось в силе: два года колонии-поселения на каждого
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Трагедия в Зуевке произошла в июле 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Трагедия в Зуевке произошла в июле 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Зуевке вступил в законную силу приговор для обвиняемых в гибели рабочих при строительстве здания. Об этом сообщает областная прокуратура.

Напомним, речь идет о ЧП, которое произошло в июле 2020 года: на строителей упала стена возводимого здания. Трое человек погибли, еще один остался под завалами. Его удалось вытащить из-под обломков и переправить в больницу. По факту гибели людей возбудили уголовное дело, виновными объявили бригадира и предпринимателя, который нанимал специалистов. Им вменили нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В октябре суд вынес приговор: по два года лишения свободы каждому. Отбывать свое наказание виновники будут в колонии-поселении. Кроме того, им придется выплатить моральную компенсацию в размере двух миллионов рублей. Как сообщает прокуратура, осужденные попытались обжаловать приговор. Однако решение осталось без изменений.