Виновные в смерти рабочих на стройке в Зуевке попытались обжаловать приговор

Трагедия в Зуевке произошла в июле 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Зуевке вступил в законную силу приговор для обвиняемых в гибели рабочих при строительстве здания. Об этом сообщает областная прокуратура.

Напомним, речь идет о ЧП, которое произошло в июле 2020 года: на строителей упала стена возводимого здания. Трое человек погибли, еще один остался под завалами. Его удалось вытащить из-под обломков и переправить в больницу. По факту гибели людей возбудили уголовное дело, виновными объявили бригадира и предпринимателя, который нанимал специалистов. Им вменили нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В октябре суд вынес приговор: по два года лишения свободы каждому. Отбывать свое наказание виновники будут в колонии-поселении. Кроме того, им придется выплатить моральную компенсацию в размере двух миллионов рублей. Как сообщает прокуратура, осужденные попытались обжаловать приговор. Однако решение осталось без изменений.