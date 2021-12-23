В Кирове продают трехкомнатную квартиру за 16,2 млн рублей

Такая высокая цена квартиры оправдывается удобным месторасположением дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последний год жилье в Кирове резко подорожало. В значительной степени выросла цена квадратного метра в новостройках. Об этом сообщили специалисты сайта недвижимости «Циан».

По информации аналитиков, на сегодняшний день самая дорогая квартира, выставленная на продажу в областном центре, стоит 16,24 млн рублей. Она находится на вершине 15-этажного дома в ЖК «Дерендяева, 72». Общая площадь недвижимости составляет более 135 квадратных метров.

Такую высокую цену оправдывает то, что квартира расположена в центре города. В шаговой доступности располагаются все необходимые объекты социальной инфраструктуры: четыре детских сада, школа, корпуса Вятского государственного университета, областная больница, поликлиники, стоматологический центр, несколько продуктовых магазинов и Ботанический сад.