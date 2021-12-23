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Здоровье23 декабря 2021 7:01

За сутки коронавирусом заболели 220 жителей Кировской области

На дому от опасной инфекции лечатся более трех тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Количество пациентов в инфекционных стационарах постепенно снижается

Количество пациентов в инфекционных стационарах постепенно снижается

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 23 декабря подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписаны 157 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1715 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 172 жителя области, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по состоянию на 22 декабря, в регионе скончались 727 человек.

На дому лечатся 3319 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки был направлен 301 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 2403 кировчанина.