За сутки коронавирусом заболели 220 жителей Кировской области

Количество пациентов в инфекционных стационарах постепенно снижается Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 23 декабря подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписаны 157 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1715 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 172 жителя области, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по состоянию на 22 декабря, в регионе скончались 727 человек.

На дому лечатся 3319 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки был направлен 301 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 2403 кировчанина.