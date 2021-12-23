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Общество23 декабря 2021 6:34

Долг по зарплате перед хоккеистами кировской «Родины» составляет 1,7 миллиона рублей

Восстановлением трудовых прав спортсменов занимается региональная прокуратура
Алексей Романов
Алексей Романов
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Задержка заработанной платы представителям ХК «Родина» происходят регулярно

Задержка заработанной платы представителям ХК «Родина» происходят регулярно

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед игроками хоккейного клуба «Родина» и сотрудниками АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» по-прежнему сохраняется задолженность по заработанной плате. Общая сумма долга составляет порядка 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что совсем недавно 41 спортсмену клуба выплатили более 4 млн рулей после того, как директору некоммерческой было внесено соответствующее представление. В тот раз дело до суда не дошло. Все обошлось административным наказанием. Однако при повторных инцидентах сотрудники надзорного органа вправе привлечь работодателя к уголовной ответственности.

Дело о полной погашении задолженности по зарплате находится на особом контроле областной прокуратуры. Кроме того, за результатом восстановления трудовых прав игроков пристально следят и в региональном Министерстве спорта.