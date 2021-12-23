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Общество23 декабря 2021 5:23

На грядущих выходных в Кирове состоится «Ралли Вятка»

Основной заезд намечен на 26 декабря
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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За победу будут бороться 34 гонщика. Фото: архив «КП»

За победу будут бороться 34 гонщика. Фото: архив «КП»

В Кирове состоятся традиционные соревнования «Ралли Вятка». Мероприятие пройдет в ближайшие выходные, а основной заезд предстоит 26 декабря на участке автодороги Киров-Сидоровка. Об этом сообщает горадминистрация.

Стоит отметить, что на отрезке трассы, где пройдут соревнования, прекратят автомобильное движение: с 6 утра - большегрузов, а с 8 до 11 - всех видов транспорта. Кроме того, из Сидоровки на время состязаний отменят автобусный маршрут №117.

За победу на соревнованиях поборются 34 гонщика. Среди них есть и победители и призеры чемпионата России по ралли, а также международных соревнований. Кировскую область будут представлять Клим Байков и Иван Лузянин.

Понаблюдать за соревнованиями можно будет в прямом интернет-эфире по этой ссылке.