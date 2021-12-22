В Малмыжском районе пятилетнего ребенка сбили насмерть из-за плохого освещения пешеходного перехода

Переход, на котором сбили мальчика, не был освещен должным образом. Фото: vk.com/gibdd43

В Малмыжском районе прокуратура завершила проверку по факту ДТП, в котором погиб пятилетний ребенок. Напомним, мальчика и 45-летнюю женщину сбил ВАЗ-2114, когда они переходили дорогу.

По результатам проверки ведомство выяснило, что участок дороги длиной 60 км и пешеходный переход, где сбили обоих, находится в ведении КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». В тот злополучный день на этом отрезке трассы отсутствовало должное освещение, что стало сопутствующей причиной трагедии, по сообщению прокуратуры. Кроме того, как оказалось, в районе не освещены еще 14 переходов.

Руководителю дорожного комитета Кировской области внесли представление. За устранениями нарушений следит надзорное ведомство.

Стоит отметить, что по самому факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.