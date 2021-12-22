В Шабалинском района построили новый офис врача общей практики

В скором времени здание медицинского учреждения подключат к системам коммуникации. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области продолжается строительство новых медицинских объектов. Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты возводят в самых отдаленных районах. Об этом сообщили региональном Минздраве.

Так, на прошлой неделе состоялась приемка нового здания офиса врача общей практики в селе Черновское Шабалинского района. Общая площадь объекта составила 120 квадратных метров. Внутри организованы стоматологический, прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар. Медицинскую помощь в медучреждении смогут получать более 700 жителей не только села, но и близлежащих населенных пунктов.

На сегодняшний день завершено строительство непосредственно самого здания. Как только энергетики установят опору и протянут основную электролинию, начнутся работы по подключению объекта к остальным системам коммуникации.