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Общество22 декабря 2021 10:57

В Шабалинском района построили новый офис врача общей практики

Медицинскую помощь смогут получать жители сразу нескольких деревень
Алексей Романов
Алексей Романов
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В скором времени здание медицинского учреждения подключат к системам коммуникации. Фото: vk.com/medkirovru

В скором времени здание медицинского учреждения подключат к системам коммуникации. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области продолжается строительство новых медицинских объектов. Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты возводят в самых отдаленных районах. Об этом сообщили региональном Минздраве.

Так, на прошлой неделе состоялась приемка нового здания офиса врача общей практики в селе Черновское Шабалинского района. Общая площадь объекта составила 120 квадратных метров. Внутри организованы стоматологический, прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар. Медицинскую помощь в медучреждении смогут получать более 700 жителей не только села, но и близлежащих населенных пунктов.

На сегодняшний день завершено строительство непосредственно самого здания. Как только энергетики установят опору и протянут основную электролинию, начнутся работы по подключению объекта к остальным системам коммуникации.